Bambini ucraini con nome e numeri di telefono sulla schiena in caso di morte dei genitori

Ci sono anche dei bambini ucraini con un nome e un telefono scritti dalla madre sulla sua schiena tra le immagini che ricorderemo di questa guerra. Numeri e nomi scritti con un pennarello dai genitori per essere certi che, qualora mamma e papà dovessero morire in guerra, qualcuno sappia l’identità dei bambini e a chi affidarli. Una delle foto è stata twittata dalla giornalista del Kyiv Independent Anastasiia Lapatina. Con il commento: “Le madri ucraine stanno scrivendo i contatti dei familiari sui corpi dei loro bambini in caso vengano uccise e il figlio sopravviva. E l’Europa sta ancora discutendo del gas”.

I bambini ucraini e l’attacco russo all’ospedale

Dopo l’orrore di Bucha, con i civili giustiziati per strada e le fosse comuni, arriva la denuncia di un ospedale pediatrico colpito a Mykolaiv: ci sarebbero diversi bambini feriti e almeno uno ucciso. “Le truppe russe hanno effettuato attacchi a Mykolaiv con le munizioni a grappolo vietate dalla convenzione di Ginevra, sono stati colpiti alloggi civili e le strutture mediche, incluso un ospedale pediatrico. E ci sono stati morti e feriti, compresi bambini”, ha denunciato lo stato maggiore ucraino.

Zelensky: “La Russia sta cercando di coprire crimini di guerra”

Il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha nuovamente parlato di crimini di guerra da parte di Mosca. “La Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati in Ucraina”, ha detto Zelensky in un video notturno in cui accusa Mosca di montare un’operazione di “propaganda”. “Dopo la scoperta delle uccisioni di massa di civili nella regione di Kiev (a Bucha, ndr), gli occupanti potrebbero avere un diverso atteggiamento in altre parti del Paese”.