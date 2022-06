Un bambino di due anni ha ucciso involontariamente il papà con una pistola lasciata incustodita: l’incidente è avvenuto in Florida, a Orlando, il 26 maggio scorso. La polizia giunta nell’abitazione ha visto la mamma cercare di soccorrere il marito, deceduto poi in ospedale. L’uomo e la donna erano in libertà condizionata per consumo di droga. Il bimbo ha trovato la pistola in una busta per terra e ha puntato al padre, che stava giocando a un videogioco. La madre, Marie Ayala, è ora accusata di omicidio colposo per grave negligenza e possesso di armi e munizioni.