BANGKOK – A Bangkok, in uno strip bar thailandese, un turista britannico di 60 anni è morto d’infarto mentre guardava le giovani e attraenti artiste che si esibivano.

L’uomo si era recato nell’affollato strip bar situato nel quartiere a luci rosse di Soi Cowboy; gli altri spettatori hanno riferito che era seduto vicino al palco e prima di cadere a faccia in giù sul pavimento, sventolava per gioco un finto manganello di gomma della polizia.

Lo staff del bar ha tentato di rianimarlo ma il turista è deceduto all’interno del locale, scrive il Daily Mail.

Una ragazza che lavora nello strip bar nel quartiere a luci rosse, era impegnata con i turisti arrivati per il capodanno thailandese e ha riferito: “Era seduto vicino al palco, si stava divertendo. Aveva un giocattolo, simile al manganello della polizia e ci stava giocando, poi si è fermato, è caduto per terra a faccia in giù”.