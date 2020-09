In Israele, la top model Bar Refaeli è stata condannata a 9 mesi ai servizi sociali per evasione fiscale.

La madre di Bar Refaeli invece dovrà scontare 16 mesi di prigione per aver evaso le tasse su un reddito di circa $ 10 milioni. Le condanne mettono la parola fine su un lungo caso che ha minato l’immagine dell’amata icona nazionale, considerata come un’ambasciatrice informale del paese.

Nel tribunale di Tel Aviv erano presenti Refaeli, la madre Zipi, entrambe accompagnate dal padre Raffi e dagli avvocati difensori.

In base al patteggiamento, le due donne dovranno pagare una multa di $ 1,5 milioni. Oltre ai milioni per le tasse arretrate.

La prossima settimana Zipi Refaeli inizierà a scontare la pena detentiva. Bar Refaeli tuttavia rimane un popolare personaggio televisivo. Nel 2019 ha presentato l’Eurovision a Tel Aviv.

Bar Refaeli, quale accusa

La top model era accusata di aver creato una residenza fittizia all’estero per pagare meno tasse, durante il periodo della relazione con Leonardo di Caprio.

La legislazione fiscale israeliana determina la residenza principalmente in base al fatto che la persona abbia trascorso la maggior parte dell’anno solare nel paese. Refaeli aveva affermato di essere stata all’estero e non dover dichiarare il reddito riguardante determinati anni.

I pubblici ministeri hanno respinto la richiesta e l’hanno accusata di evasione fiscale. Secondo l’accusa tra gli anni 2009-2012, Refaeli avrebbe guadagnato circa 7,2 milioni di dollari.

In precedenti ricorsi, un tribunale israeliano aveva stabilito che il rapporto di Refaeli con DiCaprio non poteva essere qualificato come “nucleo familiare”. Dunque non poteva rivendicare la residenza negli Stati Uniti per evitare di pagare le tasse.

Gli avvocati di Refaeli hanno affermato che il patteggiamento ha dimostrato che la top model non aveva evaso intenzionalmente. (Fonte: Daily Mail).