Barbie Samantha Cristoforetti: in vendita la bambola ispirata alla astronauta italiana (Foto Ansa)

Dalle stelle alle stanze dei giochi: arriva la Barbie di Samantha Cristoforetti. La bambola ispirata alla astronauta italiana, prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale nel 2022, è ora disponibile in tutta Europa, dopo essere stata lanciata nel 2018 con una serie limitata.

Arriva la Barbie ispirata a Samantha Cristoforetti

La Barbie ispirata a Samantha Cristoforetti è arrivata insieme ad un progetto con ESA (l’Agenzia spaziale europea) per ispirare le bambine e incoraggiarle a diventare la prossima generazione di astronauti, ingegneri e scienziati spaziali.

Una parte del ricavato delle vendite della nuova bambola di Samantha Cristoforetti sosterrà Women in Aerospace Europe Charity con una borsa di studio per una studentessa.

Barbie Samantha è partita dalla base dell’ESA in Germania e ha viaggiato su un volo a gravità zero, riproducendo la preparazione e l’esperienza di un vero astronauta.

Cristoforetti prima donna alla guida della Stazione Spaziale Internazionale

Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale nel 2022 e nella sua prossima missione porterà con sé la sua Barbie.

“A volte le piccole cose possono piantare i semi di grandi sogni, chi lo sa? Forse il divertimento, le immagini della mia bambola che fluttua nell’assenza di gravità, stimoleranno l’immaginazione delle bambine e le porteranno a considerare una carriera nel mondo STEM!”, ha detto.

Da Mattel Isabel Ferrer, Barbie Marketing Director EMEA, ha commentato: “Alla luce delle carriere STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) ancora sottorappresentate dalle donne, Barbie sta usando la sua piattaforma in questa Settimana Mondiale dello Spazio per mostrare alle bambine diversi ruoli e attività entusiasmanti nel campo aerospaziale affinché possano esplorare il loro potenziale illimitato”.