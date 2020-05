ROMA – Graham Walters, 72enne pensionato del Leicestershire, voleva entrare nella storia: la persona più anziana ad aver attraversato l’Atlantico per 4.800 chilometri a bordo di una barca a remi.

Un’impresa che stava quasi per riuscire, ma il sogno si è infranto a otto chilometri dal traguardo.

Vicino ad Antigua, il forte vento ha spinto bruscamente la barca fuori rotta e Walters ha deciso di chiamare i soccorsi.

Il 25 gennaio era partito da Gran Canaria a bordo della barca a remi costruita 22 anni fa nel suo suo giardino.

Era pronto ad affrontare 96 giorni di quel viaggio lungo 4.800 chilometri per tentare di battere il Guinness World Record stabilito dal 62enne francese Gerard Marie, e raccogliere fondi per l’ente di beneficenza Help For Heroes.

A soli cinque giorni da Antigua, i forti venti l’hanno sospinto verso Barbuda, il che avrebbe comportato altri giorni di voga.

A quel punto ha chiesto aiuto e la barca è stata rimorchiata, ha raggiunto il porto.

“Non so se avrà conseguenze sul record ma ai nostri occhi è comunque un eroe”, è stato il commento del portavoce di Help of Heroes al Times.

Walters, un falegname, ha chiamato la barca con il nome del nonno George Geary, un giocatore di cricket del Leicestershire e dell’Inghilterra.

In precedenza ha navigato l’Atlantico nel 1997, 2001, 2003 e 2007 e come vogatore in solitaria questo è stato il terzo tentativo, ma ha precisato che sarà anche l’ultimo.

Prima di poter tornare a casa, Walters dovrà sottoporsi alla quarantena ma tra due settimane spera di poter prendere un aereo dalle Barbados e finalmente riabbracciare la moglie Jean.

“Mi manca, non lo vedo da gennaio. È una delle persone più determinate che abbia mai conosciuto” ha commentato Jean. (Fonte: Daily Mail)