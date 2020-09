Una 15enne americana è morta dopo aver partecipato, su TikTok, alla Benadryl Challenge, una sfida che prevede di assumere un antistaminico da banco finché la sostanza inizia a provocare allucinazioni.

Benadryl Challenge è la nuova folle sfida su TikTok che negli Usa ha già causato una vittima.

La sfida consiste nell’imbottirsi del farmaco antistaminico che porta il nome della pericolosissima competizione, filmarsi e mostrare gli effetti sul social.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, la 15enne Chloe Phillips è morta lo scorso 21 agosto proprio a causa di questa challenge.

Sul suo corpo sono state trovate delle massicce dosi del farmaco Benadryl.

Anche altri tre giovani, in Texas, sarebbero stati ricoverati per aver partecipato a questa gara tossica.

“Vi prego non lasciate che lo facciano i ragazzi… non voglio vedere altre famiglie vivere quello che stiamo vivendo noi. Non dire mai che questo non può succedere a te. I bambini dicono ‘l’altra persona stava bene, quindi io starò bene’. Cerca di sapere sempre cosa stanno facendo o prendendo i tuoi figli”, ha fatto sapere un parente della giovane vittima sui social.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato che la piattaforma ha appreso per la prima volta della pericolosa Benadryl Challenge a maggio e ha subito agito rimuovendo i contenuti trovati.

Inoltre sono stati bloccati gli hashtag correlati per scoraggiare ulteriormente la partecipazione. (fonte DAILY MAIL)