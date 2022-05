Bernie Ecclestone arrestato (e poi rilasciato su cauzione) in Brasile: il 91enne aveva con sé una pistola illegale

Il 91enne Bernie Ecclestone, ex patron della Formula Uno, è stato arrestato in Brasile. Secondo le prime notizie sembra che Ecclestone sia stato trovato con una pistola illegale nell’aeroporto di Viracopos.

La pistola

L’arma, una pistola calibro 32 marca LW Seecamp, è stata rilevata dagli uomini della sicurezza dell’aeroporto quando la sua borsa è passata sotto lo scanner a raggi X per i classici controlli di routine che si fanno prima di salire a bordo.

Ecclestone era in procinto di prendere un volo privato che lo avrebbe dovuto portare in Svizzera. Ecclestone, raccontano i media inglesi, ha riconosciuto che la pistola è di sua proprietà ma non si è saputo spiegare come fosse finita in valigia. L’ex boss della Formula Uno avrebbe detto di aver acquistato l’arma circa cinque anni fa da un meccanico e che fino ad ora l’ha conservata in una sua proprietà in Brasile.

Il rilascio su cauzione

Ecclestone al momento dell’arresto era in compagnia della moglie brasiliana Fabiana, vicepresidente per il Sud America della FIA. Il 91enne è stato portato nell’ufficio di polizia dell’aeroporto ma, dopo aver pagato una cauzione da 6000 Real (circa 1200 euro), è stato rilasciato. Il 91enne ha poi fatto rientro in Svizzera.