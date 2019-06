ROMA – Nello stato che da più di trent’anni vieta il fumo di sigaretta nei ristoranti, la California, nel Comune più prestigioso della zona di Los Angeles dove in strada non si può fumare a meno che tu non stia camminando, Beverly Hills, dal 2021 sarà vietata la vendita di tabacco e affini, sigarette elettroniche comprese.

Il bando sarà esteso a tutto il territorio, imposto a tutti gli esercenti, stazioni di rifornimento e hotel compresi (in albergo puoi ottenerle solo con il servizio interno). Tolleranza zero, nessuno sconto.

“Questa iniziativa riflette i valori della nostra comunità – ha detto il primo cittadino repubblicano -. Qualcuno doveva essere il primo, e quei primi abbiamo deciso di essere noi”. La vicina Manhattan Beach studia con invidia le mosse di Beverly Hills: “I colleghi di Beverly Hills hanno posizionato l’asticella abbastanza in alto – ha commentato il sindaco Richard Montgomery -. Ma in questo modo ci stanno spronando a fare questo coraggioso passo in avanti”. (fonte il Giornale)