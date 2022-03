Biden: “Putin è un dittatore assassino”. Relazioni Stati Uniti-Russia ai minimi storici

I rapporti tra Stati Uniti e Russia sono ai minimi storici dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Biden nei confronti di Putin. Il presidente statunitense ha definito Putin “un dittatore assassino e un criminale di guerra”. Inoltre Biden si rivolge agli alleati europei chiedendo di imporre le sanzioni più dure di sempre alla Russia.

La Russia protesta contro gli Stati Uniti: “Le dichiarazioni di Biden su Putin sono inaccettabili”

Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore americano John Sullivan e gli ha consegnato una nota di protesta contro i commenti “inaccettabili” di Joe Biden sul presidente russo Vladimir Putin, definito “criminale di guerra” e “dittatore assassino”.

Lo riportano alcuni media americani, fra i quali Cnbc e l’agenzia Bloomberg. Secondo la Russia, le parole del presidente Usa potrebbero causare una rottura dei rapporti con gli Stati Uniti.

Biden si rivolge agli alleati degli Stati Uniti: “Dobbiamo inasprire le sanzioni alla Russia”

Joe Biden chiama gli alleati in vista degli incontri faccia a faccia che avrà nei prossimi giorni in Europa, quando parteciperà al vertice della Nato e al Consiglio europeo sull’Ucraina e poi volerà in Polonia per un bilaterale con il presidente.

Sul tavolo, oltre ai modi per incrementare gli aiuti umanitari ai civili ucraini, c’è un ulteriore inasprimento delle sanzioni alla Russia e l’eventuale invio di una missione di peacekeeping nel Paese, proposta da Varsavia ma alla quale gli Stati Uniti non intendono partecipare.

In agenda nella telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson, il proseguimento degli sforzi “per una risposta coordinata all’attacco immotivato e ingiustificato della Russia all’Ucraina”.

Gli Usa puntano ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni. Il vice consigliere per la sicurezza nazionale, Daleep Singh, ha affermato che le nuove misure puntano a raggiungere “le vette più alte” dell’economia russa colpendo altre banche e “settori che non abbiamo toccato”, principalmente petrolio e gas.

Di questo si discuterà anche alla Casa Bianca in un incontro tra i ceo di ExxonMobil, JPMorgan, Bank of America, la segretaria al Tesoro Janet Yellen e quella al Commercio Gina Raimondo oltre al direttore del Consiglio economico nazionale, Brian Deese, e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Biden in Europa: “Dobbiamo imporre costi alti, e senza precedenti, a Mosca”

E poi in una tavola rotonda tra Biden e i leader delle più importanti aziende Usa sui piani dell’amministrazione per ridurre i costi per le famiglie americane. Il 23 e il 24 il presidente sarà a Bruxelles, mentre il 25 e il 26 sarà in Polonia, tappa annunciata nella tarda serata di ieri dalla Casa Bianca.

In Europa, ha spiegato la portavoce della Casa Bianca discuterà con i partner della Nato, della Ue e del G7, di come imporre “costi alti e senza precedenti a Mosca e “di una risposta alla crisi umanitaria e dei diritti umani creata dalla guerra ingiustificata e non provocata della Russia contro l’Ucraina”.