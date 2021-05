Bill Gates ante matrimonio, feste con spogliarelliste, t-shirt macchiate:il lato oscuro del padre di Microsoft

Bill Gates, quando era single, non era “un angioletto”,

Negli anni ’90, il giornalista James Wallace ha scritto due libri sul fondatore di Microsoft e ha scoperto dettagli sorprendenti sulla vita da scapolo del miliardario. , quando era single, non era “un angioletto”, organizzava feste con spogliarelliste. E ora che il matrimonio è finito, il suo biografo si chiede se tornerà ai party piccanti, riferisce Giampaolo Scacchi.Negli anni ’90, il giornalista James Wallace ha scritto due libri sul fondatore di Microsoft e ha scoperto dettagli sorprendenti sulla vita da scapolo del miliardario.

Le feste con le spogliarelliste a Seattle

In un’intervista rilasciata al DailyMail.com, Wallace, 74 anni, ha raccontato che nei primi tempi in cui ha fondato la società, Gates non era “un angioletto”.

“All’epoca, molti di quei ragazzi che lavoravano al codice del software, indossavano le stesse tee-shirt macchiate di pizza anche per due o tre giorni. Poi organizzavano dei party. Uscivano a Seattle, pagavano delle spogliarelliste e le portavano a casa di Bill”, ha spiegato l’ex giornalista investigativo del Seattle Post-Intelligencer.

“All’epoca non era un angioletto, non era soltanto un nerd del computer. Aveva una vita.”.

Nel 1997, il secondo libro di Wallace “Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace”, descriveva le presunte feste di Gates con dettagli ancora più piccanti.

L’ex giornalista del Post-Intelligencer ha scritto che i media nazionali volevano continuare ad avere notizie da Gates sulla tecnologia e gli affari. Per questo “non hanno mai scritto delle selvagge feste di addio al celibato.Che il presidente di Microsoft avrebbe organizzato nella sua casa di Seattle.

Gates si sarebbe recato nei nightclub di Seattle. E avrenne ingaggiato delle ballerine affinché nuotassero nude con i suoi amici nella piscina coperta”.

Wallace ha scritto che il “donnaiolo” Gates avrebbe inoltre messo a dura prova la relazione che all’epoca stava nascendo con la futura moglie Melinda.

Melinda era ben consapevole del lato donnaiolo di Gates, e di conseguenza la loro relazione andava da un estremo all’altro. A un certo punto, si sono lasciati per quasi un anno, secondo quanto riferito. Perché Gates rifiutava di prendere qualsiasi tipo di impegno. Quando sono tornati di nuovo insieme nel 1992, tuttavia, il rapporto è diventato più stretto e più forte.

Vern Raburn, amico di lunga data ed ex dirigente di Microsft, in un’intervista con DailyMail.com ha corroborato le affermazioni del libro. E ha rivelato che Gates nella prima relazione con Melinda, nel 1988, sia stato “infedele”.

Raburn ha ammesso che Gates “amava fare festa” e i primi tempi non era fedele a Melinda. Ma durante una cena all’amico disse che era “molto orgoglioso” del fatto che da quando si erano sposati tutto era cambiato.

“C’è differenza tra nuotare nudi in una piscina con un gruppo e essere nudi in una piscina o a letto con una sola persona”, ha osservato il fondatore di Eclipse Aviation.

Ha aggiunto che “per quanto ne so” dopo il matrimonio nel 1994, Gates è stato fedele a Melinda.

Bill Gates torna al suo vecchio stile di vita?

Dopo la separazione hanno cominciato a circolare delle voci secondo cui Gates è tornato al vecchio stile di vita.

TMZ ha riferito che Melinda ha affittato l’isola di Calivigny a Grenada per 132.000 dollari a notte per tutta la famiglia, tranne Bill.

Il sito ha affermato che la moglie e la famiglia sono “furiose” con Gates per qualche presunto e non meglio specificato episodio e che la coppia per mesi ha cercato di arrivare a un accordo di divorzio.