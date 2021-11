Bill Gates ha esortato i governi di tutto il mondo a stanziare dei miliardi di denaro per finanziare la ricerca e lo sviluppo così da prevenire future pandemie e il “bioterrorismo“.

Il fondatore di Microsoft ha avvertito che i leader mondiali devono prepararsi ad affrontare a ogni costo disastri come gli “attacchi terroristici di vaiolo”.Gates chiede la formazione di una nuova task force per la gestione delle pandemie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Bill Gates e il timore del bioterrorismo

Durante un’intervista al thinktank di Policy Exchange con il presidente del Comitato di selezione della salute e l’ex ministro della salute del Regno Unito Jeremy Hunt, Gates ha lanciato l’avvertimento e offerto dei fondi. Ha affermato che sebbene la ricerca possa essere costosa potrebbe portare ad altre innovazioni, come sradicare l’influenza e il comune raffreddore.

“Spero tra cinque anni di riuscire a scrivere un libro intitolato “Siamo pronti per la prossima pandemia”, ma ci vorranno decine di miliardi in ricerca e sviluppo e gli Stati Uniti e il Regno Unito ne faranno parte”, ha affermato Gates. E ha aggiunto:”Se un bioterrorista introducesse il vaiolo in 10 aeroporti? Ha presente come reagirebbe a questo il mondo? Ci sono epidemie di origine naturale ed epidemie causate da bioterrorismo che potrebbero essere di gran lunga peggiori di quelle che oggi abbiamo vissuto”.

Gates sulle innovazioni mediche

Nonostante il terribile allarme, il quarto uomo più ricco del mondo nel corso dell’intervista ha concluso con una nota ottimista, sostenendo che le innovazioni mediche che derivano dall’aumento dei finanziamenti per la prevenzione delle pandemie, saranno “incredibilmente benefiche”.