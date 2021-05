Bill Gates in vacanza con la ex anche dopo le nozze: l’accordo con Melinda prima del matrimonio (foto Ansa)

Bill e Melinda Gates prima di sposarsi avevano stipulato un accordo: una volta all’anno il multimiliardario avrebbe trascorso un lungo weekend insieme all’ex compagna Ann Winblad. A riportare la notizia del bizzarro accordo – ora che una delle coppie più ricche del mondo sta divorziando dopo 27 anni di matrimonio e realizzato una fortuna di 130 miliardi di dollari – è il Daily Mail e sembra che all’epoca Melinda non abbia fatto obiezioni.

Bill Gates e l’ex moglie Ann Winblad

Bill, 65 anni, e la venture capitalist Ann Winblad, 70, si frequentarono negli anni ’80 ma si lasciarono nel 1987, lo stesso anno in cui incontrò la futura moglie Melinda. Secondo quanto riferito, Ann era più pronta per il matrimonio mentre Bill lavorava incessantemente per costruire il suo impero Microsoft. La coppia mantenne un’amicizia e in un articolo del 1997 su TIME Magazine, Bill raccontò: “Quando ho pensato di sposare Melinda, ho chiamato Ann e ho chiesto la sua approvazione”.

Ann approvò e gli ex amanti – con la benedizione di Melinda – mantennero viva la loro vacanza annuale, con Bill che trascorreva un lungo weekend nella casa dell’ex sul mare degli Outer Banks in North Carolina. Winblad è sposata con l’investigatore privato di San Francisco Edward Alex Kline, 63 anni, fratello minore dell’attore Kevin Kline.

Bill Gates e il divorzio dalla moglie Melinda

Bill e Melinda, com’è noto, stanno invece divorziando. In un tweet, il multimiliardario ha dato l’annuncio: “Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. “In questi 27 anni, abbiamo cresciuto tre figli incredibili e realizzato una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire alle persone di condurre una vita sana e produttiva.

“Continueremo a condividere la convinzione in quella missione e a lavorare insieme nella fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a muoverci nella nuova vita”. La coppia ha tre figli: Jennifer, 25, Rory, 21 e Phoebe, 18. Nel 2019, poco dopo il loro 25° anniversario di matrimonio, Melinda aveva confidato al Sunday Times le difficoltà di Bill Gates nel trovare un equilibrio tra il lavoro e la famiglia.

Il patrimonio di Bill Gates e la moglie

Sebbene la coppia non abbia accordi prematrimoniali, sembra che gran parte del lavoro di divisione dei beni – che includono proprietà in cinque stati, un jet privato, una sorprendente collezione d’arte e una flotta di auto di lusso – sia già stato fatto, poiché nei documenti del divorzio si fa ripetutamente riferimento a un “contratto di separazione” che entrambi hanno firmato. Il contratto non è stato reso pubblico.

Il loro divorzio sarà la più grande divisione di beni da quando Jeff Bezos e la moglie MacKenzie hanno chiuso il matrimonio nel 2019. La coppia Gates ha un patrimonio stimato in 130 miliardi di dollari, il che li mette al quarto posto dei più ricchi del mondo, dietro Bezos, Elon Musk e Bernard Arnault. (Fonte: Daily Mail)