Bimba di 9 anni positiva al Covid, muore nel sonno due giorni dopo. Non aveva altre patologie (Foto archivio Ansa)

Una bimba di 9 anni è morta nel sonno dopo aver contratto il Covid. E’ la tragica fine di Makenzie Gongora, di San Antonio in Texas, risultata positiva appena due giorni prima.

La piccola si sera sentita male al doposcuola: aveva iniziato ad accusare un fortissimo mal di testa e mal di stomaco tanto da chiedere di poter tornare a casa. Le hanno misurato la temperatura e si è scoperto che aveva la febbre.

La mamma l’ha quindi portata alla clinica più vicina per un tampone, risultato positivo. I medici hanno raccomandato di attendere il decorso dell’infezione a casa, monitorandola costantemente, e di tornare in ospedale in caso di aggravamento.

Ma il giorno dopo la febbre era già sparita. Makenzie ha iniziato ad avere qualche problema respiratorio, ma nel complesso stava bene e non aveva alcuna patologia pregressa.

Makenzie morta nel sonno il giorno del compleanno del papà

Due giorni dopo la diagnosi la bimba non si è più svegliata. Era il 2 febbraio quando hanno trovato il corpo ormai senza vita nel suo letto, il giorno del compleanno del suo papà.

Sono stati contagiati dal coronavirus anche il padre e la sorella più piccola Nathan. Intervistate da Today le zie hanno detto: “Era una bambina in salute, neanche i medici riescono a spiegarsi questa morte. Ora attendiamo gli esiti dell’autopsia per capire cosa è successo”.

La scomparsa di Makenzie ha sconvolto la comunità di San Antonio ed è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia Gongora a pagare le spese del funerale.