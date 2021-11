Bimba di 2 anni morta per alcol, vicino a lei la mamma in coma etilico (foto Ansa)

Una bimba di due anni è morta per avvelenamento da alcol, è stata trovata senza vita vicino alla madre che si trovava in una condizione di coma etilico.

La tragica scoperta è stata fatta dal marito che rientrava a casa dopo il lavoro. Questa brutta storia arriva dalla Russia. I protagonisti della vicenda sono la signora Olga Charonova (43 anni), il marito Andrey Metkin (38 anni) e la loro bambina che purtroppo è morta a due anni.

Tragedia in Russia, bimba di due anni muore a causa dell’alcol: tutta colpa della mamma finita in coma etilico

Andrey Metkin ha trovato la figlia morta vicino alla moglie in coma etilico dopo che era rientrato a casa dal turno di notte. Il signor Metkin lavora come tassista.

Il 38enne ha chiamato immediatamente i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare perché la bambina è passata rapidamente dal coma etilico alla morte. Tra l’altro, almeno stando alle dichiarazioni dell’uomo, la moglie non avrebbe mai avuto problemi con l’alcol fino a quel momento.

Quindi per lui sarebbe stato un fulmine a ciel sereno. La donna avrebbe alzato il gomito, in questa maniera, per la prima volta. E purtroppo questa prima volta sarebbe stata fatale a sua figlia.

Bimba di due anni morta per alcol, la mamma esce dal coma etilico dopo sei giorni

La donna, a differenza della bambina, ce l’ha fatta. Dopo il ricovero in ospedale, grazie alla chiamata del marito ai soccorsi, è uscita dal coma dopo sei giorni. Purtroppo non può essere utile per la ricostruzione del tragico evento perché non si ricorda nulla.