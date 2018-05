ROMA – Una bambina di sei anni è stata portata d’urgenza in ospedale dopo che una delle sue maestre aveva notato che, in classe, stava masticando una bustina contenente della polvere bianca che si è rivelata essere poi cocaina. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I controlli hanno avuto esito positivo: la piccola, che credeva fosse zucchero, non ha ingerito nulla, dal momento che la bustina sigillata è rimasta completamente integra. È accaduto nel pomeriggio di due giorni fa in una scuola di Philadelphia, negli Stati Uniti.

La maestra aveva anche scoperto che la bimba l’aveva trovata e presa dallo zaino di un compagno di classe. Anche il bimbo è stato portato in ospedale per dei controlli e anche in questo caso non sono state rinvenute tracce di cocaina nell’organismo. La polizia ha avviato un’inchiesta per stabilire come la bustina sia finita in quello zaino.

L’episodio è avvenuto nella scuola elementare Hardy Williams Mastery. Nel corso dei controlli sono stati esaminati anche gli zaini di tutti gli alunni della classe, ma non è stato trovato niente. La polizia ha spiegato: “Non riusciamo a capire come quella bustina sia finita dentro la scuola. In genere, queste bustine monodose sono usate dai pusher, ma sono accorpate in un’unico contenitore. Qualcuno evidentemente lo ha staccato, ma non sappiamo se altre sono finite all’interno dell’istituto. Ad ogni modo, abbiamo informato le famiglie e, secondo le prime indagini, riteniamo che quella bustina non sia proveniente dalla casa di uno dei bambini”.