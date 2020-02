BUENOS AIRES – Hanno sepolto la figlia di 2 anni nella sabbia fino al collo per poter consumare un rapporto sessuale in mare. La piccola è rimasta per 45 minuti sotto il sole su una spiaggia di Santa Clara del Mar, in Argentina. “Era affamata e bruciata dal sole” ha riferito la polizia.

Come riporta il Daily Mail, la coppia, entrambi di 29 anni, è stata arrestata dopo aver fatto resistenza al fermo. Inoltre i due sono stati trovati anche in possesso di droga: avevano cannabis, estasi e più di 200 pillole del sedativo Rivotril. Un altro uomo, che secondo quanto riferito era con la coppia al momento dell’intervento della polizia, è fuggito di scena prima dell’arrivo delle autorità.

Sarebbero stati gli altri bagnanti presenti in spiaggia a chiamare la polizia dopo aver visto la coppia esibirsi in “atti osceni” mentre “si tuffavano in mare”. La polizia ha confermato che mentre erano in mare “hanno lasciato un minore di due anni sepolto nella sabbia della spiaggia fino al collo”. “C’erano circa 35 gradi, quindi immaginate come poteva stare quella povera bambina” ha detto un altro testimone. (fonte DAILY MAIL)