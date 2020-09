Il piccolo di 2 anni non vuole indossare la mascherina e così il bimbo e la madre sono stati fatti scendere dall’aereo prima ancora di partire.

Una donna su Instagram ha denunciato di essere stata lasciata a terra da una compagnia aerea statunitense perché il suo bimbo di due anni non voleva mettersi la mascherina. Rachel Starr Davis ha raccontato di aver provato in tutti i modi a far indossare la mascherina al suo piccolo, che però piangeva e urlava. Alla fine è arrivato il capitano e la donna col figlio sono stati fati scendere.

“Si sarebbe addormentato prima ancora che ci facessero scendere, se solo fossero stati umani“, ha raccontato la mamma.

“Per evitarsi una cattiva pubblicità facendo scendere una mamma in lacrime con un bambino di due anni giù dall’aereo, hanno costretto tutti a scendere e poi non ci hanno più fatto risalire. È questo il mondo in cui viviamo? Questo non è un dibattito sulle mascherine, ma sull’essere un dannato essere umano. Non volerò mai più con AA”, ha concluso.

“Volevo solo tornare a casa e loro invece continuavano a dirmi ‘Non potete prendere questo volo se non mettete la mascherina al bambino’. Ero lì cercando di metterli un pezzo di stoffa davanti a naso e bocca tenendolo fermo, mi sono sentita così in colpa come madre”. Ha raccontato poi la donna raggiunta da una tv locale.

Una portavoce di American Airlines ha commentato la vicenda. Ribadendo: “Per assicurare la sicurezza di clienti e staff, American Airlines richiede che tutti passeggeri dai due anni in su indossino mascherina appropriate durante tutta la durata del viaggio”. (Fonte Instagram).