Tragedia negli Stati Uniti, dove un bambino di tre anni si è sparato con una pistola davanti alla mamma. E’ morto poco dopo in ospedale.

Bimbo si spara in testa accidentalmente con una pistola. Non è chiaro come l’arma sia finita nelle sue mani, ma il piccolo è morto poco dopo in ospedale dopo una corsa disperata.

Il dramma è avvenuto giovedì scorso a Columbia, in Carolina del Sud.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la mamma e gli adulti presenti hanno sentito uno sparo proveniente dalla stanza accanto e hanno chiamato i soccorsi.

Il bambino e la madre si trovavano a casa di amici. La pistola è stata ritrovata dalla polizia vicino al materasso.

Bimbo si spara, l’indagine

Il padre del bambino ha rivelato di aver parlato con suo figlio al telefono un’ora prima e che il piccolo gli ha chiesto di andare da lui.

L’anno scorso l’uomo è apparso in un video su Facebook diventato virale spiegando di essere stato trattenuto dalla polizia perché una donna bianca lo aveva denunciato per averla “guardata in modo ambiguo”.

Ne è scaturita un’indagine che ha portato alle dimissioni di uno degli agenti coinvolti con l’accusa di aver negato all’uomo i diritti civili. Al momento nessuno è indagato per la morte del bimbo.