NEW YORK – Guidava bendata in autostrada ed è finita contro un’auto. Per fortuna sia lei sia gli occupanti dell’altra auto sono illesi. Ma il sospetto è che la conducente, una ragazza americana di 17 anni dello Utah, si sia ispirata al film horror di Netflix “Bird Box”.

Nella pellicola, la protagonista, Malorie (interpretata da Sandra Bullock), è costretta a muoversi bendata in un mondo post apocalittico per evitare di incrociare lo sguardo con misteriose creature che spingono al suicidio.

Sulla base del film, giudicato mediocre dalla critica, sui social è scattata una sfida, la Bird Box Challenge, che invita a superare una serie di prove mentre si è bendati. L’associazione dei genitori degli Stati Uniti ha chiesto la cancellazione del film dalla piattaforma Netflix a causa di questa sfida diventata virale tra i giovani.

“Per favore non fatevi del male con questa bird box challenge”, ha twittato Netflix. “Non sappiamo come sia cominciata, apprezziamo l’affetto ma ragazzi e ragazze – aggiunge Netflix in riferimento ai figli della protagonista del film – abbiamo solo un desiderio per il 2019 ed è che non finiate in ospedale per imitazione”.