BUENOS AIRES – Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica ha lasciato Argentina e Uruguay senza corrente. E’ quanto riferisce dal suo profilo Twitter la società di fornitura elettrica Edesur Argentina. Secondo la Bbc anche parti di Brasile e Paraguay sarebbero interessate. Il bacino di utenza che sarebbe rimasto a secco di energia elettrica si aggira sui 50 milioni di persone.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, il black out si sarebbe verificato intorno alle 7 della mattina locali (12 europee), provocando l’immediato stop della rete ferroviaria e della segnaletica stadale. Il tutto in una domenica mattina nella quale però in alcune città e regioni argentine sono in corso elezioni locali.

Tra le province argentine sicuramente colpite, Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Cordoba e Mendoza. Svariate per numero e per ubicazione le estimonianze dell’accaduto sui social media: racconti che arrivano dalla capitale Buenos Aires, come dalla città occidentale di Mendoza, e da quella meridionale di Comodoro Rivadavia (Fonte Ansa).