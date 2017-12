ROMA – Brutta avventura al parco di Disneyland di Anheim, in California, per i visitatori rimasti bloccati per ore sulle giostre. Un malfunzionamento ha provocato un blackout in diverse zone del parco giochi e per due ore i visitatori sono rimasti bloccati in diverse attrazioni, tra cui il treno su monorotaia che attraversa tutto il parco, fino a quando non sono stati fatti scendere dal personale.

Il blackout avvenuto il 27 dicembre e il taglio alla corrente elettrica è avvenuto nelle zone di Toontown, la ‘città di Topolino’, e Fantasyland, dove si rivivono le fiabe della Disney, ha detto una portavoce del parco alla Abc. La causa del blackout sarebbe stato un trasformatore malfunzionante.

La corrente è stata ripristinata dopo un paio d’ore nella maggior parte delle attrazioni, riferiscono i media californiani, e Disneyland è rimasta aperta, ma nuovi visitatori non hanno potuto entrare nel parco.