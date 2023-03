Un uomo di 81 anni è sopravvissuto per una settimana bloccato in auto dalla neve mangiando caramelle, biscotti e croissant. Secondo quanto riferisce la Cnn, Jerry Jouret, sottovalutando le condizioni meteo, si era messo in viaggio dalla sua casa di montagna a Big Pine, in California, per far ritorno dalla sua famiglia in una cittadina del Nevada. Tuttavia, durante il tragitto, accidentalmente si è imbattuto in una strada secondaria e il suo Suv è rimasto bloccato nella neve.

Sopravvive una settimana in auto bloccato nella neve

L’anziano è sopravvissuto alle temperature rigide grazie ad una piccola coperta che aveva in auto e accedendo il motore periodicamente per riscaldarsi e cercare di risparmiare benzina e batteria. Nonostante ciò il terzo giorno la vettura si è spenta e uno dei finestrini è rimasto semi aperto. Quando ormai le speranze sembravano perse, l’auto, quasi completamente coperta dalla neve, è stata avvistata da un elicottero della California Highway Patrol. Jouret è stato trasportato in ospedale ma viste le buone condizioni di salute è stato dimesso il giorno stesso.