Blue Monday: cos’è e perché se ne parla. E’ davvero il giorno più triste dell’anno? (Frame dal film Inside Out – Ansa)

Blue Monday: cos’è e perché se ne parla.

Andiamo a vedere perché è definito il giorno più triste dell’anno.

Il Blue Monday è il terzo lunedì del mese di gennaio. E’ considerato il giorno più triste dell’anno. Ma è davvero il giorno più malinconico di gennaio e dell’anno?

Ogni anno, il terzo lunedì di gennaio è soprannominato ‘Blue Monday’. A identificare il Blue Monday nel 2005 è stato Cliff Arnall, un professore di psicologia dell’università di Cardiff.

Secondo lo psicologo, le cause che rendono questo giorno il più triste dell’anno sono molte: il freddo, le giornate corte…

Blue Monday: cos’è e perché se ne parla. Una bufala creata ad arte

Le feste di Natale sono ormai finite, i sensi di colpa per aver speso troppi soldi durante le vacanze o aver mangiato troppo…

Poi non bisogna dimenticare il fatto che il lunedì è il giorno più odiato da tutti perché si torna a lavorare dopo il fine settimana.

In realtà quella del Blue Monday è una bufala. Nasce da una campagna pubblicitaria della compagnia di viaggi Sky Travel. Dietro l’invenzione del Blue Monday c’è quindi una trovata pubblicitaria.

Infatti lo stesso Arnall ha ammesso di essere stato contattato da una agenzia pubblicitaria che cercava uno scienziato disposto a firmare uno studio con le conclusioni già scritte.

L’agenzia pubblicitaria aveva bisogno della firma autorevole di uno scienziato per far passare per vera quella che è solamente una bufala (fonte Ansa).