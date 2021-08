Bob Dylan andrà a processo perché accusato di abusi su una dodicenne nel 1965

Bob Dylan andrà a processo perché accusato di abusi sessuali su una ragazzina di 12 anni. Solo che i fatti contestati si riferiscono al 1965 e la denuncia è arrivata ora, nel 2021.

Bob Dylan a processo per abusi su una dodicenne nel 1965

Ad oltre mezzo secolo dai fatti, il leggendario cantautore e premio Nobel per la letteratura Bob Dylan è stato citato in tribunale. In una causa nella quale viene accusato di aver imbottito di droga e alcol una dodicenne e di averne abusato diverse volte. Alcune volte, secondo l’accusa, anche nel suo appartamento al Chelsea Hotel, nel 1965. Lo riportano i media Usa.

La presunta vittima di Bob Dylan ora ha 68 anni

L’azione legale contro l’ottantunenne è stata promossa davanti alla corte suprema di Manhattan dalla presunta vittima, una donna ora di 68 anni identificata solo con le iniziali (J.C.), che sostiene di aver subito effetti emotivi permanenti e di essere ricorsa a cure mediche.

La causa + stata depositata alla vigilia della scadenza dei termini previsti da una legge dello stato di New York, che consente alle vittime di abusi durante l’infanzia di costituirsi in giudizio contro i loro aggressori a prescindere da quanto vecchi sono i fatti denunciati. Un portavoce del cantautore ha replicato che “questa accusa vecchia di 56 anni è falsa e sarà vigorosamente contestata”.