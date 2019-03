WASHINGTON – Atterraggio di emergenza di un Boeing 737 Max 8 della Southwest Airlines in Florida. L’aereo, che non trasportava passeggeri ma era diretto in California dove la compagnia aerea sta raccogliendo parte dei suoi 737 Max 8, dopo i due gravi incidenti che si sono verificati dallo scorso ottobre, era appena partito da Orlando. L’equipaggio – spiega la Federal Administration Aviation – ha lanciato l’allerta pochi minuti dopo il decollo sembra per un problema ad un motore ed è tornato indietro. Sull’episodio stanno indagando le autorità preposte.

Oggi, 26 marzo, la Boeing ha svolto dei test di volo per correggere il software di stabilizzazione che si sospetta sia stato la causa dei due incidenti in Etiopia e in Indonesia. Lo avevano reso noto fonti vicine alla società. Il gigante dell’aviazione ha testato l’aggiornamento del sistema lunedì, due giorni dopo che i piloti di American e quelli proprio della Southwest Airlines che hanno effettuato voli di simulazione a Renton, Washington, hanno detto le fonti.

Boeing ha bisogno di un’autorizzazione da parte della Federal Aviation Administration prima che il Max possa tornare in servizio. Ma la Boeing non ha ancora sottoposto il nuovo software alla FAA. (fonte: Agi)