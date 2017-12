ERIE – Una bolletta della luce da 284 miliardi di dollari. Ovviamente si tratta di un errore. Ma è quanto si è vista recapitare Mary Horomanski di Erie, in Pennsylvania. ”Ho pensato che fosse colpa delle luci di Natale, che non le avevamo installate bene” spiega Horomanski. Ma si è trattato di un errore: il conto era in verità di 284,46 dollari e il sistema ha sbagliato. Un errore dunque dettato dalle virgole.

Spiega La Stampa:

Tutte queste bizzarrie, a partire dall somma «monstre» (probabilmente neanche colossi hi-tech come Apple o Microsoft pagano così tanto di elettricità per i loro mega data center, autentici mostri energivori per mantenere temperature di esercizio corrette e non far surriscaldare i server) hanno fatto comprendere – dopo l’iniziale shock quasi letale – alla signora Horomanski che si trattava di un macroscopico errore, scrive il Washington Post.

Il conto era infatti di più normali 284,46 dollari, senza i 9 zeri necessari per superiore quota 1 miliardo. «Avevamo da giorni le luminarie di Natale installate, come da tradizione, fuori di casa ma non erano insegne da centro commerciale e poi ho pensato al nostro albero di Natale, ma non potevano essere loro la causa di tale pretesa», ha ironizzato la vittima che dopo aver inviato una foto della bolletta al figlio questo ha contatto la compagnia che ha chiesto scusa e corretto la «piccola» svista.