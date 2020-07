Bolsonaro, il presidente brasiliano positivo al coronavirus

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus.

Ieri, stando a quanto avevano riportato Cnn e altri media locali, Bolsonaro aveva già manifestato i sintomi del coronavirus, compresa la febbre.

Il presidente però non aveva confermato, limitandosi a far sapere di aver nuovamente fatto il test per il Covid-19 e che gli esami mostravano come i suoi polmoni siano “puliti”.

“Mi sento molto meglio, anche la febbre è scesa” aveva detto Bolsonaro al telefono con un reporter di Cnn Brasil.

Il capo dello Stato ieri aveva dichiarato di avere 38 di febbre e dolori muscolari che farebbero pensare ai sintomi del Covid-19.

Bolsonaro – che ha nel frattempo ha cancellato tutti gli impegni di lavoro previsti per questa settimana – aveva anche precisato che, non appena si è sentito male, aveva iniziato ad assumere compresse di idrossiclorochina, seguendo l’esempio del suo omologo americano, Donald Trump, anche lui favorevole alla cura con il farmaco, spesso indicato per i casi di malaria.

La notizia sui social

La notizia sulla positività di Jair Bolsonaro al test sul Covid-19 ha scatenato l’odio sul web contro il presidente brasiliano, accusato da più parti di aver sempre minimizzato la pandemia da coronavirus nel suo Paese.

In vetta ai trending topic su Twitter in Brasile c’è infatti l’hashtag “forca covid” (forza covid).

Una tendenza simile si era registrata anche all’epoca della positività di Boris Johnson, pure lui inizialmente scettico sulla gravità della malattia. (Fonti: Agi, Ansa).