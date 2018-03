NEW YORK – Un’esplosione è avvenuta a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York, tra la 42esima strada e l’ottava Avenue, a Manhattan, vicino Times Square. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto; i media americani riferiscono di scene di panico. Al Port Authority Bus Terminal transitano ogni giorno 230.000 persone. La polizia ha fermato un uomo con addosso una giacca esplosiva.

L’arresto. Secondo quanto riportato dalla Cnn, ci sarebbe un arresto e sarebbe stata ritrovata una “pipe bomb”, una bomba artigianale. Tre linee della metropolitana – la A, la C e la E, enormi arterie di traffico in città — sono state evacuate. Alcune persone sarebbero rimaste ferite; tra loro anche la persona arrestata, le cui generalità non sono ancora note. La Casa Bianca ha reso noto che il presidente, Donald Trump, è già stato informato.

L’attentato di ottobre. Il 31 ottobre scorso la città è stata colpita da un attentato, poi rivendicato da Isis: un uomo ha travolto con un camion dei passanti su una pista ciclabile, facendo otto vittime.