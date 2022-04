Borodyanka (20 km da Bucha), 200 civili sotto le macerie. Ci sono molti palazzi crollati a Borodyanka, a venti chilometri da Bucha.

Gran parte della città, dalla quale i russi si sono ritirati il primo aprile, è stata distrutta dai bombardamenti degli aerei russi e si stanno recuperando i corpi sotto le macerie.

In un altro punto è stato trovato il cadavere di un uomo con segni di torture: aveva la mani legate e una busta alla testa. E’ quanto ha appurato l’inviato dell’ANSA sul posto.

Il sindaco di Borodyanka: “Segni di tortura sui cadaveri”

L’Ansa ha raccolto anche la testimonianza del sindaco di Borodyanka, Georgiy Erko. Che racconta i dettagli di quello che appare un massacro di civili alle porte della città, Bucha, assurta a simbolo della disumanità dell’aggressione russa.

“Ci sono i corpi di circa 200 civili sotto le macerie dei palazzi colpiti a Borodyanka dai bombardamenti russi. Il 24 febbraio siamo stati la prima città ad essere bombardata.

Stiamo cominciando adesso a portare via i corpi perché i russi non ce lo hanno permesso fino a quando c’è stata l’occupazione. Ci hanno detto che potevamo evacuare ma sparavano a chiunque uscisse in strada, affiggendo cartelli affinché restassimo in casa e disegnando il simbolo dell’occupazione ovunque”.