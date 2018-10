SAN PAOLO (BRASILE) – Per due giorni Benjamin Monare, un bimbo di soli sei anni, ha vagato in autostrada dopo che la madre, il padre ed il fratellino di otto anni erano rimasti uccisi in un incidente stradale. E’ accaduto a Minas Gerais, nell’entroterra del Brasile.

La famiglia stava tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno della madre dei due bambini, Belkis Monare. Ad un certo punto c’è stato lo schianto: l’auto è uscita di strada ed è finita in un fosso. Il padre Alessandro, la madre e il fratellino Samuel sono morti, mentre Benjamin è sopravvissuto.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa, l’auto della famiglia Monare sarebbe stata colpita su un fianco da un altro veicolo, finendo così fuori strada. La fitta vegetazione ai lati dell’autostrada ha tenuto nascosto l’incidente per due giorni. E il bimbo è sopravvissuto quasi miracolosamente per 48 ore, senza acqua né viveri.

Quando è stato trovato dai soccorritori il piccolo è stato immediatamente trasportato all’Ospedale Clinico dell’Università Uberlandia, e sarebbe in buone condizioni nonostante tutto. La polizia stradale ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.