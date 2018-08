BRASILIA – Ha annullato le nozze con la sua promessa sposa, ma ha mantenuto la prenotazione della festa (pagata dalla ex) per sposare un’altra donna [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] due mesi dopo la rottura del fidanzamento precedente. E per questo è stato condannato.

E’ accaduto in Brasile, a Goiânia, nello Stato di Goiás. L’uomo è stato condannato a risarcire l’ex fidanzata con 13.600 real (circa 2.800 euro) per danni morali e materiali.

Come spiega il portale brasiliano Midiamax, la Corte di Giustizia di Goiás ha deciso che lo sposo è stato irrispettoso nei confronti dei sentimenti altrui, principalmente perché non stava pagando lui per la festa, ma l’ex promessa sposa. Inoltre, secondo il giudice Carlos Magno del tribunale civile di Goiânia, il fatto che lo sposo abbia rinviato il matrimonio numerose volte suggerisce che intendeva approfittare economicamente dell’ex fidanzata.

Secondo il tribunale, il comportamento dell’uomo ha causato “sofferenza e perdita irrimediabile di autostima” nell’ex promessa sposa. La donna ha spiegato di aver realizzato alcune ristrutturazioni nella casa che avrebbero utilizzato una volta marito e moglie. Secondo il giudice, “l’uomo ha cominciato a ritardare il matrimonio, sempre alla ricerca per i più svariati motivi, anche se ha continuato ha incoraggiare la donna a spendere per il miglioramento della casa nella quale sarebbero andati a vivere e per la futura cerimonia nuziale”. Nel processo, l’ex fidanzata ha spiegato che da ben due anni l’uomo portava avanti una relazione con l’altra donna, che alla fine ha sposato.