E’ andato sul luogo di un incidente stradale, in Brasile, per raccontarlo, come prevede il suo lavoro di giornalista, ma ha trovato tra le vittime il figlio: è accaduto a Carlos Alberto Baldassari, cronista brasiliano.

Brasile, giornalista va sul luogo di un incidente e scopre che la vittima è il figlio

Giunto sul posto dell’incidente, sulla Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, a Araraquara, in Brasile, ha scoperto che suo figlio, Tiago Cequeto Baldassari, 32 anni, era rimasto ucciso nello scontro tra la sua auto e un camion.

La scoperta è avvenuta in diretta Facebook: Carlos Alberto Baldassari stava infatti riprendendo la scena con il telefonino per una diretta con i lettori. Quando si è accorto che proprio il figlio era tra le vittime, ha interrotto il live.

Brasile, giornalista trova il figlio morto sul luogo di un incidente: la testimonianza nel live

Nonostante lo choc, poco dopo ha ripreso la diretta, confermando che la vittima era suo figlio, che di solito lo aiutava nelle presentazioni di alcuni programmi del canale Balda News.

Tiago Cequeto Baldassari lascia la moglie incinta di tre mesi e una figlia di 8 anni. “Purtroppo, in questo mondo viviamo di cronaca, ci sono momenti in cui andiamo a coprire eventi e scopriamo che sono coinvolti dei nostri familiari – ha detto durante il live il giornalista -. Purtroppo oggi si è trattato di mio figlio. Perdiamo Thiago e che Dio lo accolga a braccia aperte, era un bravo ragazzo, di buon cuore”.