ROMA – E’ morto mentre sfilava sulla passerella il modello 26enne Tales Soares. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il giovane è stato soccorso immediatamente e portato in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Prima di collassare a terra privo di sensi, Soares, come si vede nel video, ha barcollato. Il pubblico inizialmente pensava che la caduta facesse parte dello show, ma quando i paramedici si sono precipitati in passerella portandolo via, a tutti è stato chiaro che si trattava di un malore. A stroncarlo una malattia cardiaca non diagnosticata.

Come riporta il quotidiano Globo, a ucciderlo sarebbe stata una cardiopatia, che ha poi portato ad un edema polmonare acuto. I risultati dell’esame autoptico hanno anche rivelato come non vi fossero tracce di alcol o sostanze stupefacenti nel corpo del ragazzo, supportando così le dichiarazioni della sorella di Tales, che poco dopo la tragedia aveva sottolineato come le voci sui problemi di anoressia e di abuso di droghe rivolte al fratello fossero infondate. (fonte GLOBO)