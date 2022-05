A Curitiba, in Brasile, una fan 39enne dei Metallica, ha partorito suo figlio, il piccolo Luan, proprio durante un concerto della band sulle note di Enter Sandman. La donna aveva comprato il biglietto 3 anni fa, ma la data era stata posticipata a causa del Covid: “Non avrei mai pensato potesse succedere una cosa del genere”

Partorisce durante il concerto dei Metallica

“Tutti quelli che mi hanno visto in fila con il pancione mi hanno detto che Luan sarebbe nato proprio durante lo show. Durante le esibizioni delle due opening band stavo bene, ma quando hanno iniziato i Metallica sono iniziate anche le contrazioni. È stato tutto molto rapido”, ha raccontato la donna su Instagram.

Metallica ripostano la storia della loro fan

Il concerto era previsto inizialmente nel 2020, ma con la pandemia Covid però, era stato rimandato e fissato proprio in uno dei giorni previsti per il parto: “Ho preso il biglietto 3 anni fa. Non avrei mai pensato che succedesse una cosa del genere”. Rinunciare al concerto non è mai stata un’opzione per la 39enne che, oltre alla gioia di diventare mamma, ha avuto anche la soddisfazione di essere notata dalla sua band preferita. I Metallica, infatti, hanno ripostato la sua storia, facendola diventare virale in poco tempo.