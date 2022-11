Brasile, sparatoria in due scuole di Aracruz: almeno 3 morti. E’ caccia all’uomo

Almeno tre persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite a seguito di attacchi a colpi di arma da fuoco contro due scuole di Aracruz, città dello stato di Espirito Santo, in Brasile. La locale Segretaria di stato per la Pubblica sicurezza ha confermato il duplice attacco, riferisce il portale di notizie Uol, e secondo la polizia militare il bilancio provvisorio è di almeno tre morti e undici feriti. Le vittime sono due insegnanti ed uno studente. Per il momento non si conosce il movente dell’unico attaccante che è fuggito a bordo di un’auto e che è al centro di una vera e propria caccia all’uomo.