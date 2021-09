Buenos Aires, capibara giganti invadono le strade e i giardini. I residenti: “Dobbiamo imparare a conviverci”

Capibara giganti, ovvero mega topi giganti che possono arrivare a una lunghezza di oltre un metro, stanno invadendo le strade e soprattutto i giardini di uno dei quartieri più lussuosi di Buenos Aires, il Nordelta.

I capibara sono grossi roditori originari del Sud America. Non sono soltanto grossi, i capibara infatti sono considerati i roditori più grandi del mondo e possono arrivare a pesare fino a 80 chili.

Buenos Aires, ecco cosa sta succedendo con i capibara

Per il momento i capibara sono riusciti ad attirare l’attenzione dei giornali locali e dei residenti che sembrano fare a gara per scattarsi un selfie con i roditori. Tanto che nel quartiere un gruppo di cittadini ha promosso anche l’iniziativa per l’apertura di una vera e propria riserva naturale dove far crescere e vivere in pace questi roditori.

Buenos Aires, parlano i residenti del Nordelta

“I capibara – racconta una residente ai giornali locali – sono sempre stati qui, ogni tanto si fanno vedere. Ma tre o quattro mesi fa i costruttori sono andati alle ultime aree paludose rimaste e si è verificata un’impennata. Dobbiamo imparare a conviverci, non sono animali aggressivi. Con una riserva di 20 o 30 ettari è sufficiente mantenere la diversità. Sono animali indifesi, li mettiamo all’angolo, gli togliamo l’habitat e ora ci lamentiamo perché ci invadono”.