Bumble chiude per stress da superlavoro: tutte pazze per l’app dating. La app per appuntamenti americana Bumble ha deciso di chiudere tutti gli uffici per una settimana per dare ai suoi 700 impiegati il tempo di rilassarsi. Lo riporta la Bbc.

Secondo quanto riferito su Twitter da un manager della società, la fondatrice Whitney Wolfe Herd ha capito che lo staff era “con i nervi a pezzi” e ha preso questa decisione. A tutti gli impiegati è stato detto “di spegnere i computer e concentrarsi su loro stessi”.

Rispetto ad altre app di incontri Bumble ha la particolarità di permettere solo alle donne di fare il primo passo. In ogni caso ha avuto un impatto enorme sul mercato dell’app dating.

Che si è tradotto in un anno particolarmente intenso grazie anche al debutto in Borsa di febbraio e del vertiginoso aumento degli utenti. A 31 anni, Wolfe Herd è diventata la donna più giovane degli Stati Uniti a quotare un’azienda.

Ed ha suonato il famoso campanello di Wall Street con il figlio di 18 mesi in braccio.