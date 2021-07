Cadavere di 13enne smembrato e mangiato, la macabra scoperta in una villa di Tarascona (Francia) (foto Ansa)

Cadavere di 13enne smembrato e mangiato, la macabra scoperta in una villa di Tarascona (Francia). Una brutta storia di cronaca nera dalla Francia. Un 13 enne è stato ucciso. Poi il suo cadavere è stato smembrato e mangiato. La testa è stata riposta in un secchio, mentre le braccia sono state gettate in un altro sacco dei rifiuti sempre all’interno della stessa villa francese.

Cadavere di 13 anni smembrato e mangiato, il papà aveva segnalato la sua scomparsa

Ma andiamo con ordine e partiamo dall’inizio di questa triste storia. Un 13enne, figlio di genitori separati, è scomparso improvvisamente. In quel momento, era con il papà. Ed è stato proprio quest’uomo a dare l’allarme. Secondo una sua prima supposizione, il bambino sarebbe fuggito per tornare nella casa della madre.

Ma poche ore dopo, è stata scoperta la verità. Il bambino sarebbe stato adescato da un pregiudicato di 30 anni che era già noto alle autorità per i suoi problemi mentali. Infatti, su segnalazione di un soggetto anonimo, gli agenti di polizia locali si sono recati in una villa di Tarascona (in Francia).

Cadavere di 13enne smembrato e mangiato, la polizia ha ucciso il suo killer

Qui hanno trovato questo pregiudicato di 30 anni che si dava alla fuga dopo aver sparso i resti del cadavere del 13enne – addirittura mangiucchiati – in vari cestini della spazzatura della villa. L’uomo ha provato a fuggire arrampicandosi sul tetto della villa ma è stato freddato da un agente di polizia. Le forze dell’ordine hanno ricostruito il corpo del 13enne e sono riusciti a stabilire la sua identità.