CITTA’ DEL MESSICO – Alexa Terrazas, 23enne studentessa universitaria messicana di San Pedro, Nuevo Leon, è caduta dal balcone mentre eseguiva un’azzardata posizione di yoga, un volo di 25 metri che ha comportato la frattura di 110 ossa.

Terrazas, ora in gravissime condizioni, è un’esperta di “yoga sul balcone” e si stava facendo scattare una foto mentre eseguiva una delle sue posizioni preferite: il corpo all’esterno del balcone, a testa in giù, le mani lungo i fianchi, le gambe appoggiate alla ringhiera. E’ scivolata e nella caduta ha riportato la frattura di 110 ossa di gambe, braccia, anche e testa; ricoverata in ospedale ha subito un intervento chirurgico durato 11 ore.

Secondo quanto riportato da El Imparcial, prima di poter tornare a camminare ci vorranno almeno tre anni e aggiunge che i vicini erano abituati a vedere Terrazas eseguire la pericolosa posizione sulla ringhiera del balcone.

L’ufficio del procuratore generale di Nuevo Leon ha aperto un’indagine da cui è emerso che la ringhiera non presenta danni strutturali per cui la caduta è da considerare un incidente. (fonte Daily Mail)