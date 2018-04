Cade e sbatte la testa. L’ambulanza arriva dopo 23 ore. Poi in ospedale aspetta altre sette ore e muore

LONDRA – A Gowerton, Swansea, l’80enne John Williams cade e batte la testa sul pavimento dell’abitazione ma dopo 23 ore trascorse in attesa dell’ambulanza e altre sette prima di essere curato al Morriston Hospital, è deceduto.

Il figlio Darren, è amareggiato per la perdita del padre e furibondo con il sistema sanitario: meno di tre ore dopo lo staff voleva lasciarlo andare a casa ma dopo un’altra caduta in ospedale hanno deciso di trattenerlo.

“Non è colpa dello staff dell’ambulanza, non possono svolgere il loro lavoro per la politica. Mi è stato detto che l’attesa per un’ambulanza può essere anche di 24 ore, molti ritardi non vengono nemmeno segnalati. Chissà quante persone vivono la stessa brutta esperienza. L’intero sistema è sbagliato” e aggiunto “Non posso fare a meno di pensare che tutto ciò ha contribuito alla morte di mio padre. E’ morto nel momento in cui è stata fatta la chiamata”.

L’attesa di Williams è avvenuta lo stesso giorno in cui gli staff delle ambulanze hanno perso 101 ore seduti fuori dal Morriston Hospital a causa di ritardi nell’arrivo dei pazienti, scrive il Daily Mail.

Una portavoce del Welsh Ambulance Service ha affermato che ci sarà “un’approfondita indagine” mentre l’Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, che gestisce il Morriston Hospital, ha sostenuto che Williams era stato ricoverato in ospedale con “lievi ferite” e aggiunto che quando le condizioni del paziente hanno iniziato a peggiorare il personale ha fatto il possibile, ma Williams è deceduto pochi giorni dopo.