Caldo record in Cina, il governo invita decine di milioni di persone a restare in casa (foto Ansa)

La Cina sta vivendo una delle estati più calde mai registrate tanto che il governo in questi giorni ha invitato decine di milioni di persone a rimanere in casa.

Il caldo record

Nelle province orientali di Zhejiang e Fujian, le temperature hanno superato i 41 gradi durante il fine settimana, raggiungendo i massimi storici in due città. Il servizio meteorologico nazionale ha comunicato in diversi avvisi che le persone nelle aree sottoposte ad allerta rossa per il caldo – concentrate soprattutto nel sud-est e nel nord-ovest – hanno ricevuto l’ordine di “cessare tutte le attività all’aperto” e di “prestare particolare attenzione alla prevenzione degli incendi”.

I problemi alla rete elettrica

Anche la rete elettrica cinese sta risentendo dell’aumento della domanda di aria condizionata, con le più grandi centrali elettriche del Paese che hanno generato una capacità record a metà luglio, secondo la pubblicazione del settore energetico Sxcoal. Alcune amministrazioni locali sono ricorse allo spegnimento dei lampioni e all’aumento delle tariffe elettriche per il periodo di picco per le fabbriche questo mese. L’ondata di calore in corso, che ha colpito in modo particolare il corso inferiore del fiume Yangtze, avrà anche “effetti negativi sulle colture locali”, ha avvertito Fu Jiaolan, capo previsore del Centro meteorologico nazionale.