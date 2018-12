LOS ANGELES – Entra in classe con un paio di forbici, costringe uno studente a sedersi e gli taglia i capelli. Tutto è successo in un’aula del complesso universitario Preparatory High School di Visalia, in California. La professoressa, accusata di lesioni, è stata arrestata. Con una cauzione fissata a 100.000 dollari.

Nel video pubblicato sui social si vede la professoressa, Margaret Gieszinger, mentre obbliga il ragazzo a sedersi su una sedia con le forbici in mano.

Subito dopo, sempre secondo il racconto dei ragazzi alla polizia, la professoressa ha provato ad avvicinarsi ad un’altra studentessa afferrando un ciuffo di capelli, ma fortunatamente è riuscita a scappare.

“Spero di non doverla più vedere a scuola – ha detto lo studente – perché so per certo che non potrò mai considerarla una figura autorevole e rispettabile nella mia vita”.