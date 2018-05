California, Tesla col pilota automatico si schianta contro una volante della polizia

LOS ANGELES – A Laguna Beach [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] , California, una Tesla su cui era inserito il pilota automatico si è schiantata contro una volante della polizia parcheggiata.

È l’ultimo di una serie di scontri che hanno sollevato critiche nei confronti della società di Elon Musk e dei veicoli che produce.

Jim Cota, sergente scampato all’incidente, sostiene che l’uomo alla guida dell’auto, che ha riportato lievi ferite, aveva inserito il pilota automatico.

L’urto è stato abbastanza potente, al punto che il SUV della polizia è finito sul marciapiede con le due ruote del lato passeggero.

Un verbale della polizia dichiara che la Tesla Model S elettrica era in modalità semi-autonoma con autopilota, quando in soli 3,5 secondi ha accelerato passando da 89 a 97 km/h.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, due giorni fa ha pubblicato un attacco feroce sulla credibilità dei media, si è espresso contro coloro che criticano le auto Tesla, nonostante la crescente preoccupazione per la loro sicurezza scrive il Daily Mail.

La polizia ritiene che la Tesla inizialmente viaggiasse a 89 km/h per adeguarsi alla velocità di un altro veicolo che potrebbe aver cambiato corsia, secondo quanto riportato da Associated Press.

Probabilmente l’auto ha poi automaticamente accelerato a 97 km/h senza notare le macchine ferme che aveva davanti.

Il conducente della Tesla, Heather Lommatzsch, 29 anni, ha riferito alla polizia di pensare che il sistema di frenata automatica di emergenza del veicolo, avrebbe rilevato il traffico e si sarebbe fermato prima che ne urtasse un altro.

Sul sito web, Tesla dichiara che la funzione autopilota è progettata “per rilevare gli oggetti con cui l’auto può avere un impatto e applica i freni di conseguenza”.