Calogero Nicolas Valenza, l’italiano fermato in Egitto alcuni giorni fa, è stato liberato.

Calogero Nicolas Valenza è tornato libero oggi, venerdì 4 settembre. Per la sua liberazione hanno lavorato l’ambasciata italiana al Cairo e alla collaborazione delle autorità egiziane. Lo confermano fonti della Farnesina.

Calogero Nicolas Valenza e l’accusa di traffico di droga

Il 27enne, originario di Gela, era stato fermato la sera del 23 agosto all’aeroporto del Cairo dalla polizia egiziana con l’accusa di traffico di stupefacenti.

La gioia del sindaco di Gela

“Iniziamo questa giornata con una bella notizia! Il nostro giovane concittadino Nicolas Valenza da stanotte finalmente è libero e ora si trova a Roma”. Così il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha dato alla città siciliana la notizia della liberazione del giovane gelese, fermato al Cairo il 23 agosto scorso. Trascorso “il tempo degli ultimi adempimenti burocratici”, Valenza tornerà a Gela. “Un abbraccio a lui e a tutta la famiglia”, aggiunge il sindaco.

Il fermo all’aeroporto del Cairo

Le autorità egiziane avevano fermato il ragazzo all’aeroporto della capitale egiziana. Infatti sospettavano che potesse essere un trafficante di droga. Dopo l’interrogatorio Valenza è libero ma ha continuato a vivere all’interno di un commissariato di Polizia. Lì riceveva l’assistenza dei funzionari del Consolato italiano i quali lo hanno rifocillato e fornito di abiti e da quelli dell’ambasciata italiana che hanno fatto da tramite con il governo italiano.

Il giovane ventisettenne, che da quattro anni vive in Spagna, era andato in Egitto per un breve periodo di vacanza. Quindi il fermo ed ora il ritorno in Italia.

La commozione della mamma

“Mio figlio Nicolas è a Roma, stanno facendo degli accertamenti e mio marito ancora non l’ha visto”. Ha un tono di voce squillante Rosanna Mezzasalma, la madre del 27enne Nckolas Valenza, che era stato trattenuto in Egitto perché sospetto di traffico internazionale di stupefacenti.

La notizia del ritorno in Italia l’ha appresa la scorsa notte il padre, Angelo Valenza, che dalla zona di Milano, dove si trova per lavoro, ha iniziato il proprio viaggio verso la Capitale per poter riabbracciare il figlio maggiore. “Spero di abbracciarlo presto”, dice la mamma mentre si trova nella sua abitazione di via Ettore Romagnoli. (Fonti Ansa e Agi)