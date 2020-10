Camilo Morejon in diretta su Facebook: “Guido meglio quando bevo”. Poi si schianta e uccide tre persone (foto Ansa)

“Guido meglio quando bevo”, dopo pochi minuti, Camilo Morejon si è schiantato e ha ucciso tre persone.

Camilo Morejon ha sfidato la sorte dicendo: “Guido meglio quando bevo”, poi si è schiantato e ha ucciso tre persone.

Morejon era al volante di una Honda Accord poco prima delle 8 di domenica.

Il 47enne stava bevendo una birra Corona insieme agli altri tre passeggeri.

Incuranti di ogni restrizione per il Covid, si passavano la bottiglia di birra, ridevano e scherzavano.

La classica bravata di chi vuole fare il gradasso con gli amici.

Bravata che spesso può portare alla morte perché ovviamente è vietato bere prima o durante la guida.

Dovrebbero mettersi al volante solamente gli astemi.

Il fatto è avvenuto sulla Farm-to-Market Road 529 nella grande Houston.

Morejon dice ai suoi compagni di viaggio che guida meglio quando beve.

Registrato tramite Facebook Live, il video è l’ultima cosa pubblicata sulla pagina Facebook di Morejon.

Qualche istante dopo il caricamento del video sui social, la tragedia.

Secondo la ricostruzione dell’ufficio dello sceriffo della contea di Harris:

“La Honda, diretta a ovest, si schianta contro un camioncino Ford F-150, diretto a est, che stava tentando una svolta. I tre passeggeri all’interno della Honda, due dei quali stavano guidando senza cintura di sicurezza, sono morti sul posto per le ferite riportate”.

Ulteriori informazioni sull’incidente ci sono forniti dalla stazione televisiva Houston KPRC:

“Secondo i pubblici ministeri, una delle tre vittime è la fidanzata di Morejon”.

Morejon e il conducente del pick-up, che anche lui non indossava la cintura di sicurezza ed è stato espulso nell’incidente, sono stati entrambi portati in ospedale in condizioni critiche.

Da allora il procuratore distrettuale della contea di Harris ha accusato Morejon di tre capi di omicidio colposo per intossicazione e uno di aggressione per intossicazione, che potrebbero essere peggiorati se l’autista del pick-up muore.

“Un’indagine preliminare indica che la velocità e l’alcol / droghe sono un fattore di questa collisione”, ha detto l’ufficio dello sceriffo in un comunicato stampa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:53 del mattino, secondo l’ufficio dello sceriffo. L’orario sul video era di sei minuti prima, alle 7:47.

“È molto raro che vediamo azioni dell’imputato che si avvicinano in tempo a un terribile incidente come quello, ma è quello che succede, è quello che succede, pochi istanti prima che le vite siano perse”, ha detto Sean Teare, capo dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris Divisione Crimini Veicoli, riporta KPRC. “Riteniamo che ci siano probabilmente tre o quattro bar intorno all’area e oggi siamo in procinto di andare in quei luoghi per determinare quali sono stati i fattori che hanno contribuito a questo incidente”, ha detto Martedì Teare.

I nomi delle vittime non sono stati rilasciati, né è stato immediatamente identificato un avvocato di Morejon. Resta ricoverato in ospedale, conferma PEOPLE.

Le accuse contro di lui comportano una pena massima di 80 anni di carcere se condannato (fonte people.com).