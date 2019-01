NEW YORK – “Papà ti voglio bene”: sono le ultime parole dell’undicenne Camron Jean-Pierre, morto a Capodanno per una reazione allergica all’odore del pesce. Il padre Steven ha tentato disperatamente di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Camron, del New Jersey, era andato a trovare la nonna a Brooklyn che quel giorno stava cucinando del merluzzo. Tra le lacrime, il papà racconta che l’odore del pesce ha immediatamente sopraffatto il bambino e nonostante abbiano cercato di rianimarlo con il suo inalatore portatile, è deceduto.

Camron soffriva di asma e aveva un’allergia al pesce, riferisce il Daily News “che di solito non si manifestava in modo così grave” ha commentato il papà e aggiunto:”Mi ha detto “ti voglio bene” e dato due baci. Continuava a ripetere “non posso respirare”. Steven ha cercato di rianimare il figlio con la respirazione bocca a bocca, poi è stato portato al pronto soccorso ma i medici non hanno potuto che constatare il decesso.