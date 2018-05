TORONTO – Una bomba è esplora in un ristorante indiano a Missisagua, Ontario, in Canada. Il bilancio è di almeno 15 feriti, dei quali tre versano in gravi condizioni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo riferisce la polizia citata dalla Cnn. L’ordigno sarebbe stato piazzato da due individui a volto coperto che poi si sono dati alla fuga.

L’esplosione è avvenuta al Bombay Bhel, ristorante situato nella parte ovest dell’area metropolitana di Toronto. La polizia di Peel parla di “diversi feriti” ricoverati in ospedale, mentre tre persone che versano in condizioni critiche sono state portate in un centro specializzato di Toronto.

LA FUGA – I due sospetti, si legge sul sito della Bbc, sono fuggiti dal luogo dell’attacco immediatamente dopo l’esplosione e la polizia ha lanciato un appello al pubblico per chiedere aiuto nell’identificazione dei due attentatori.

La polizia della municipalità regionale di Peel, su Twitter, ha diffuso il fermo immagine delle telecamere di videosorveglianza con i due sospetti. “Il primo soggetto – si legge nel tweet dell’autorità – è stato descritto come maschio, alto 5’10-6 piedi, di corporatura robusta, circa 25 anni, pelle chiara, jeans blu scuro, cappuccio con cerniera lampo tirato sulla testa, berretto da baseball con visiera grigio chiaro, faccia coperta di stoffa nera”. Il secondo, sempre maschio, è stato invece descritto come di “pelle chiara, corporatura magra, blue jeans sbiaditi, cappuccio scuro con cerniera lampo tirato sulla testa, t-shirt grigia, scarpe da skate di colore scuro, viso coperto”.