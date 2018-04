OTTAWA – Un camion si è scontrato contro un bus dove viaggiava una squadra giovanile di hockey la sera del 6 aprile in Canada: il bilancio è di almeno 14 morti.

L’incidente è avvenuto nel Saskatchewan, una provincia del Canada occidentale. Il pullman con a bordo la squadra degli Humboldt Broncos si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff.

“Non riesco a immaginare cosa stiano passando questi genitori, il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tremenda tragedia, non solo nella comunità di Humboldt”, ha twittato il premier canadese Justin Trudeau. Il bilancio per le autorità è di almeno 14 vittime, ma potrebbe aumentare.