Canada, papà no vax perde il diritto di vedere il figlio: o si vaccina o niente visite (foto ANSA)

Un papà no vax ha temporaneamente perso il diritto di vedere il figlio di 12 anni. La storia è avvenuta in Canada. Stando a quanto riporta la Bbc online, un giudice ha infatti stabilito che le sue visite non sarebbero state nel “migliore interesse” del bambino, considerato l’aumento dei contagi nella provincia del Quebec.

Canada, papà no vax non potrà vedere il figlio

La decisione del giudice, presa alla fine del mese scorso, è seguita alla richiesta del padre di prolungare il suo tempo di visita durante il periodo delle vacanze. La madre, contraria alla richiesta iniziale del padre, ha allora detto alla corte di aver scoperto di recente che l’uomo non era vaccinato ed il giudice ha emesso la sua sentenza. L’uomo non potrà vedere il figlio fino a febbraio, a meno che non decida di vaccinarsi.

Giudice sospende diritti visita a padre no vax

Il giudice ha dichiatrato che le visite del genitore non sarebbero state nel “migliore interesse” del bambino a causa del recente aumento dei contagi nel Quebec francofono. Visto l’incremento dei decessi per Covid, il Quebec ha annunciato inoltre che imporrà una tassa ai residenti che non sono vaccinati.